Россиянин занялся инвестициями и отдал мошенникам миллион рублей

Житель Пензы хотел заработать на инвестициях в сети и лишился более одного миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

С заявлением в правоохранительные органы обратился 42-летний житель Пензы. Мужчина рассказал, что увидел в сети рекламу, предлагающую быстрый заработок на инвестициях. Он оставил заявку, после чего ему позвонил незнакомец.

Аферист сообщил, что для участия в торгах необходимо перейти по ссылке и ввести реквизиты своей банковской карты, что россиянин и сделал. Через некоторое время ему поступил звонок от незнакомки, которая представилась куратором сайта. Следуя дальнейшим указаниям звонившей, заявитель перечислил более 1 млн рублей на предоставленные банковские счета. Не получив прибыль от инвестиций, мужчина пытался вернуть свои деньги. После неоднократных попыток вывести свои сбережения мужчина понял, что его обманули мошенники. Возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Перми мошенники обокрали 62-летнего директора одной из городских школ на миллионы рублей. Россиянке позвонил злоумышленник, который представился работником службы и заявил, что кто-то оформляет на имя пермячки кредиты и переводит средства в недружественную страну, где их используют для помощи террористам. Напугав женщину уголовным преследованием, аферист предложил ей перевести свои накопления на указанный им счет под предлогом якобы сохранения денег. Директор последовала инструкциям мошенника и отправила преступникам 2,2 млн рублей.

Ранее в Москве пенсионерка поняла, что общается с мошенниками, и разыграла их.