Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-президент Молдавии заявил о возможности отмены решений партии Санду

Додон: социалисты отменят решения правящей партии после прихода к власти

close
100%
Алексей Майшев/РИА «Новости»

Молдавские социалисты имеют полное право после прихода к власти отменить решения правящей партии в стране «Действие и солидарность» (PAS). Об этом заявил экс-президент Молдавии Игорь Додон в своем Telegram-канале.

«Социалисты, включая будущего главу государства, имеют все моральные и правовые основания для отмены большинства злонамеренных и антигосударственных актов и назначений нынешней власти», — заявил Додон.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала беспочвенными обвинения президента Молдавии Майи Санду в том, что руководство России якобы собирается дестабилизировать ситуацию в стране.

Она предположила, что подобные высказывания могут быть попыткой руководства Молдавии «свалить» на Москву все неудачи во внутренней политике.

Ранее стало известно, когда Молдавия покинет СНГ.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами