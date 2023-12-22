Экс-президент Молдавии заявил о возможности отмены решений партии Санду

Молдавские социалисты имеют полное право после прихода к власти отменить решения правящей партии в стране «Действие и солидарность» (PAS). Об этом заявил экс-президент Молдавии Игорь Додон в своем Telegram-канале.

«Социалисты, включая будущего главу государства, имеют все моральные и правовые основания для отмены большинства злонамеренных и антигосударственных актов и назначений нынешней власти», — заявил Додон.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала беспочвенными обвинения президента Молдавии Майи Санду в том, что руководство России якобы собирается дестабилизировать ситуацию в стране.

Она предположила, что подобные высказывания могут быть попыткой руководства Молдавии «свалить» на Москву все неудачи во внутренней политике.

Ранее стало известно, когда Молдавия покинет СНГ.