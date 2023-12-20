Стало известно, когда Молдавия покинет СНГ

Молдавия окончательно покинет Содружество независимых государств (СНГ) к концу 2024 года. Об этом заявила глава парламентской комиссии по внешней политике и евроинтеграции Дойна Герман, ее слова приводит «Sputnik.Молдова».

«Недавно мы денонсировали три соглашения в сфере обороны и в сфере образования. Мы находимся практически на финальной стадии. Ставим перед собой цель завершить все к концу 2024 года», — заявила Герман.

По ее словам, в экономике Молдавии от окончательного выхода из СНГ «терять будет нечего». Глава парламентской комиссии отметила, что страна «выиграет», так как не нужно будет платить в СНГ взносы.

До этого сообщалось, что парламент Молдавии расторг договор о сотрудничестве Службы информации и безопасности (СИБ) республики с российскими Службой внешней разведки (СВР) и Федеральной службой безопасности (ФСБ).

Ранее в Молдавии вновь отказались платить полную сумму задолженности «Газпрому».