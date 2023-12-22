В США призвали Верховный суд отменить запрет Трампу участвовать в местных праймериз

Верховному суду США следует единогласно отменить решение суда в Колорадо, которое запрещает экс-президенту США Дональду Трампу участвовать в местных праймериз. Такое мнение высказал обозреватель газеты New York Times Сэмюэл Мойн.

«Верховный суд должен единогласно отменить это решение… Отстранить господина Трампа от участия в выборах сейчас было бы неправильным способом показать ему выходы из политической системы, после всех этих лет борьбы», — подчеркнул обозреватель.

По оценке автора, требования раздела 3 14-й поправки конституции США «далеко не однозначны», и если Трамп не будет участвовать в голосовании, это может подвергнуть демократию еще большему риску.

19 декабря Верховный суд американского штата Колорадо запретил Трампу участвовать в праймериз республиканцев с целью выдвижения кандидатом партии на пост президента США. Выборы главы страны должны пройти в ноябре 2024 года.

Ранее в США оценили шансы Верховного суда отстранить Трампа от выборов.