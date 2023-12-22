Мишустин заявил, что Си Цзиньпин подтвердил курс КНР на укрепление партнерства с Россией

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на переговорах с премьер-министром Российской Федерацией Михаилом Мишустиным подтвердил принципиальную линию страны на развитие партнерства с РФ. Об этом Мишустин заявил на заседании кабинета министров, передает ТАСС.

«Си Цзиньпин передал самые теплые приветствия Владимировичу Путину и, что важно, подтвердил принципиальную линию китайского руководства на дальнейшее укрепление всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия России и Китая», — заявил Мишустин.

Он также добавил, что вместе со своим коллегой — премьером Государственного совета КНР Ли Цяном — провел регулярную встречу глав правительств, на которой обсуждались актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

22 декабря стало известно о планах Китая попросить США снять санкции против СПГ из России.

За несколько дней до этого Си Цзиньпин заявил, что развитие отношений России и Китая отвечает их интересам.

Ранее в правительстве России рассказали о совместных проектах с Китаем.