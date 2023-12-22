В Армении призвали Россию выполнять обязательства

Россия — это союзник Армении, поэтому она должна выполнять свои обязательства. Об этом заявил спикер парламента республики Ален Симонян, передает РИА Новости.

Он отметил, что у стран есть союзническое соглашение.

«На данный момент — Россия, да, государство-союзник, Мы работаем над тем, чтобы союзник начал в какой-то момент выполнять свои обязательства», — сказал Симонян.

По его словам, в стране нет антироссийских настроений. Он назвал народны России и Армении дружественными, но при этом добавил, что в республике присутствует неприятие некоторых шагов.

19 декабря пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Ани Бадалян заявлял, что Ереван отказался присоединяться к решению Совета Европейского союза (ЕС) о санкциях против Российской Федерации и ряда других стран от 4 декабря.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что отношения между Москвой и Ереваном проходят испытания на прочность из-за попыток Запада «вбить клин» в партнерские связи двух государств.

Ранее Лавров заявлял об опасности откладывания переговоров о мире на Украине.