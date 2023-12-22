Песков раскрыл планы Путина на пятницу

Президент России Владимир Путин проведет в пятницу, 22 декабря, совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, ряд закрытых рабочих встреч и международный телефонный разговор. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков во время брифинга.

«Он имеет в виду, помимо рабочих встреч, которых несколько в графике и которые носят непубличный характер, в середине дня провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — заявил Песков.

Он отметил, что также у Путина запланировано несколько встреч рабочего характера.

«В середине дня возможен международный телефонный разговор», — сообщил пресс-секретарь.

Он отметил, что пресс-служба Кремля проинформирует о данном разговоре.

Накануне президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро пригласил лидера латиноамериканской страны посетить Москву с официальном визитом после Нового года, уже в 2024 году. 20 декабря Дмитрий Песков отмечал, что Мадуро не посетит Россию с официальным визитом до конца 2023 года, как планировалось.

Ранее Путин пообещал «поработать» над своими опозданиями.