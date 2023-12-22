Испания против участия ЕС в операции США в Красном море

Испания наложила вето на участие Европы в операции США по обеспечению безопасности судоходства в Красном море. Об этом сообщает испанская газета El Confidencial.

«Испания блокирует миссию США по безопасности в Красном море», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что на экстренном заседании, состоявшемся в среду в Мадриде, Комитет ЕС по политике и безопасности (COPS) единогласно одобрил европейское вмешательство путем расширения операции «Аталанта».

Однако в четверг Испания изменила свою позицию и наложила вето на решение, принятое накануне.

При этом подчеркивается, что, как отметили дипломатические источники, изменение позиции Мадрида не было объяснено его партнерам.

До этого сенатор-республиканец от Арканзаса Том Коттон заявил, что ситуация с атаками хуситов на торговые суда в Красном море рано или поздно приведет к человеческим жертвам.

15 декабря сообщалось, что хуситы атаковали два контейнеровоза в Красном море. Хуситы объясняют свое поведение реакцией на действия Израиля в секторе Газа.

Газета Financial Times сообщала, что США вместе с не менее чем пятью союзниками намерены создать безопасный коридор для коммерческих судов в Красном море, которые в последнее время подвергаются атакам со стороны хуситов.

В итоге Соединенные Штаты создали в районе Красного моря самую мощную военно-морскую группировку за последние несколько десятилетий, написала британская газеты The Times, ссылаясь на источники в Пентагоне. В публикации говорится, что на данный момент в Красном море находятся американские эсминцы USS Laboon, USS Carney и USS Thomas Hudner, а также атомная подводная лодка класса Ohio. Им оказывает поддержку британский эсминец HMS Diamond и французский многоцелевой фрегат Languedoc ВМС Франции.