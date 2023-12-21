В ЕС обеспокоены зашедшим в тупик конфликтом на Украине

Лидеры стран ЕС обеспокоены зашедшим в тупик конфликтом на Украине на фоне возрастающих трудностей со стороны Евросоюза оказывать помощь Киеву, ЕС не может опередить производство новых российских вооружений. Об этом пишет американская газета Politico.

«Европейские лидеры все больше обеспокоены зашедшей в тупик войной на Украине, а также борьбой союзников за то, чтобы опережать производство новых российских вооружений», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что долгосрочные контракты по помощи Киеву «оказались серьезным препятствием» для американских и европейских правительств, которые неохотно брали на себя гарантированные обязательства по оборонным расходам на будущие годы.

Кроме того, некоторые крупные оборонные компании неохотно инвестируют свои деньги в оружие, имеющее решающее значение для войны на Украине, опасаясь, что решимость правительств в конечном итоге «пошатнется».

Газета напоминает, что в начале 2023 года Европейский Союз объявил об «амбициозной цели» – до конца года поставить в Украину 1 млн артиллерийских снарядов калибра 155-мм, выделив 1,1 миллиарда долларов на компенсацию странам ЕС. Однако этот план не оправдал себя: к ноябрю было отправлено около 300 тысяч снарядов.

До этого депутат Европейского парламента (ЕП) Мик Уоллес заявил, что военная промышленность Европейского союза (ЕС) превратилась в паразита, который пожирает деньги политического объединения, отправляя их в топку конфликта на Украине.

Ранее во Франции назвали очередной транш Украине разорением.