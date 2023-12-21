Во Франции назвали очередной транш Украине разорением

Очередной транш Украине является разорением для Евросоюза. Об этом на своей странице в соцсети X (бывший Twitter) заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что в декабре режиму Зеленского выделят еще €1,5 млрд. То есть €300 млн заплатила Франция. В то же время в республике анонсировали сокращение финансирования государственных больниц на €600 млн в 2024 году. Это разорение», — написал Филиппо, добавив, что в нынешней ситуации Франции следует выйти из ЕС.

21 декабря Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК перечислила Украине последний транш финансовой помощи за 2023 год в размере €1,5 млрд.

В этот же день сообщалось, что Нидерланды выделят Украине €102 миллиона в рамках первого пакета помощи в 2024 году.

За день до этого министерство финансов Украины сообщило, что Евросоюз направил стране 150 миллионов евро.

Ранее во Франции заявили, что усталость европейцев от украинского конфликта сменила паника.