Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Во Франции назвали очередной транш Украине разорением

Политик Филиппо назвал очередной транш ЕС Киеву разорением

close
100%
Vincent Isore/Global Look Press

Очередной транш Украине является разорением для Евросоюза. Об этом на своей странице в соцсети X (бывший Twitter) заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что в декабре режиму Зеленского выделят еще €1,5 млрд. То есть €300 млн заплатила Франция. В то же время в республике анонсировали сокращение финансирования государственных больниц на €600 млн в 2024 году. Это разорение», — написал Филиппо, добавив, что в нынешней ситуации Франции следует выйти из ЕС.

21 декабря Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК перечислила Украине последний транш финансовой помощи за 2023 год в размере €1,5 млрд.

В этот же день сообщалось, что Нидерланды выделят Украине €102 миллиона в рамках первого пакета помощи в 2024 году.

За день до этого министерство финансов Украины сообщило, что Евросоюз направил стране 150 миллионов евро.

Ранее во Франции заявили, что усталость европейцев от украинского конфликта сменила паника.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами