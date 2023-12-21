Путин пригласил Мадуро приехать в Россию после Нового года

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро пригласил лидера латиноамериканской страны посетить Москву с официальном визитом после Нового года, уже в 2024 году. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Подтверждено приглашение президенту Венесуэлы посетить Россию с официальным визитом в 2024 году», — говорится в сообщении пресс-службы.

20 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Мадуро не посетит Россию с официальным визитом до конца 2023 года, как планировалось.

Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков ранее говорил, что визит Николаса Мадуро планируется в Москву в декабре 2023 году.

При этом он не смог уточнить конкретные даты визита венесуэльского лидера в Россию. Мадуро является одним из главных сторонников Москвы в Латинской Америке. Также ожидается, что в России лидеры двух стран подпишут договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве.

Ранее Путин и Мадуро поговорили о ситуации вокруг территории Эссекибо.