Орбан заявил, что Еврокомиссия шантажирует Венгрию

Еврокомиссия шантажирует Венгрию, блокируя миллиарды замороженных средств из-за опасений по поводу верховенства закона в стране, Венгрия соответствует всем качествам верховенства закона. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, его слова приводит газета Politico.

«На наш взгляд, Венгрия соответствует всем качествам верховенства закона, и когда у Европейской комиссии есть особые потребности, мы реализуем все из них, а также сотрудничаем… Вы не можете винить меня за то, что я делаю все возможное для продвижения интересов Венгрии в такой ситуации шантажа», — заявил Орбан.

13 декабря Европейская комиссия пообещала выделить Венгрии около €10 млрд — треть замороженных в прошлом году денег. Средства для страны были заблокированы из-за проблем с верховенством закона и взяточничеством.

При этом сообщалось, что лидеры стран Европейского союза, возможно, до конца этой недели достигнут соглашения о выделении около €50 млрд на поддержку Украины, несмотря на заявления со стороны Венгрии заблокировать это решение.

Ранее в Венгрии прокомментировали возможность лишения ее права голоса в ЕС.