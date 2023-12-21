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Орбан заявил, что Еврокомиссия шантажирует Венгрию

Орбан: ЕК шантажирует Венгрию, удерживая миллиарды замороженных средств

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Yves Herman/Reuters

Еврокомиссия шантажирует Венгрию, блокируя миллиарды замороженных средств из-за опасений по поводу верховенства закона в стране, Венгрия соответствует всем качествам верховенства закона. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, его слова приводит газета Politico.

«На наш взгляд, Венгрия соответствует всем качествам верховенства закона, и когда у Европейской комиссии есть особые потребности, мы реализуем все из них, а также сотрудничаем… Вы не можете винить меня за то, что я делаю все возможное для продвижения интересов Венгрии в такой ситуации шантажа», — заявил Орбан.

13 декабря Европейская комиссия пообещала выделить Венгрии около €10 млрд — треть замороженных в прошлом году денег. Средства для страны были заблокированы из-за проблем с верховенством закона и взяточничеством.

При этом сообщалось, что лидеры стран Европейского союза, возможно, до конца этой недели достигнут соглашения о выделении около €50 млрд на поддержку Украины, несмотря на заявления со стороны Венгрии заблокировать это решение.

Ранее в Венгрии прокомментировали возможность лишения ее права голоса в ЕС.

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