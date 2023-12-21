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В Венгрии прокомментировали возможность лишения ее права голоса в ЕС

Орбан: у Европейской комиссии нет оснований для лишения Венгрии права голоса

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Bertrand Guay/Pool/AP

У Еврокомиссии нет оснований для лишения Венгрии права голоса при принятии совместных решений в ЕС. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, сообщает РИА Новости.

«По седьмой статье основного договора ЕС можно начать процесс, если есть угроза нарушения принципа верховенства права. Но Еврокомиссия сама только что заявила (…) что правовая система Венгрии в порядке», —сказал Орбан во время пресс-конференции по итогам 2023 года.

Премьер-министр сообщил, что накануне получил документ с признанием того, что в Венгрии «самая свежая и положительно оцененная правовая система из всех стран ЕС».

18 декабря Евросоюз пригрозил Венгрии лишением права голоса за отказ поддержать Украину. Ряд европейских политиков рассматривают такую возможность, утверждая, что в договоре о ЕС для этого предусмотрена статья 7, позволяющая лишать страну права голоса в связи с нарушением европейского законодательства.

Ранее Венгрия предложила ЕС пять лет не давать денег Украине.

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