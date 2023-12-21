Россия выразила протест Японии из-за учений на границе

В Министерстве иностранных дел России сообщили, что страна выдвинула японскому посольству протест по поводу проведения вблизи российских границ военных учений с США и Австралией на острове Хоккайдо. Об этом сообщает МИД РФ.

«18 декабря посольству Японии в России был заявлен решительный протест в связи с проведением очередных военных учений на острове Хоккайдо в непосредственной близости от границ Российской Федерации с участием вооруженных сил США и Австралии», — следует из сообщения.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел России выразило протест Австралии из-за отправки ее военных близ российских границ для участия в учениях на японском острове Хоккайдо. Отмечается, что учения проходили на острове Хоккайдо в непосредственной близости от границ России.

В МИД также указали Канберре на то, что решение кабинета премьера Австралии Энтони Альбанезе развивать и укреплять военно-политические альянсы с Вашингтоном и Токио ставит Канберру на путь опасной эскалации. По версии ведомства, это приведет к росту напряженности в Северо-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее Австралия включила в санкционный список сотрудников Следственного комитета и ФСБ России.