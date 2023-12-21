Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россия выразила протест Японии из-за учений на границе

МИД России выразил протест Японии из-за учений на острове Хоккайдо

close
100%
РИА «Новости»

В Министерстве иностранных дел России сообщили, что страна выдвинула японскому посольству протест по поводу проведения вблизи российских границ военных учений с США и Австралией на острове Хоккайдо. Об этом сообщает МИД РФ.

«18 декабря посольству Японии в России был заявлен решительный протест в связи с проведением очередных военных учений на острове Хоккайдо в непосредственной близости от границ Российской Федерации с участием вооруженных сил США и Австралии», — следует из сообщения.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел России выразило протест Австралии из-за отправки ее военных близ российских границ для участия в учениях на японском острове Хоккайдо. Отмечается, что учения проходили на острове Хоккайдо в непосредственной близости от границ России.

В МИД также указали Канберре на то, что решение кабинета премьера Австралии Энтони Альбанезе развивать и укреплять военно-политические альянсы с Вашингтоном и Токио ставит Канберру на путь опасной эскалации. По версии ведомства, это приведет к росту напряженности в Северо-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее Австралия включила в санкционный список сотрудников Следственного комитета и ФСБ России.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами