Политолог объяснил изменение риторики Запада по Украине

Изменение риторики западных политиков относительно Украины обусловлено текущей ситуацией в мире, в частности, нерешенным вопросом с финансированием Киева. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» озвучил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, комментируя заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что в Париже допускают приглашение российского лидера Владимира Путина на юбилей высадки в Нормандии.

Эксперт отметил, что Макрон говорит массу ярких фраз, за которыми ничего не стоит, и заявление о возможности приглашения Путина во Францию может быть из этой же категории.

«Вместе с тем, для европейцев очевидна надвигающаяся проблема: если в США действительно возникнет существенное торможение помощи Украине, то для Европы развитие событий станет близким к катастрофическому сценарию. <...> Взять на себя финансирование и помощь Киеву они не могут. Поэтому и звучат заявления о необходимости искать новые возможности», — сказал Лукьянов.

При этом он усомнился в том, что у США есть план развития Украины, не предусматривающий выделение ей средств.

Накануне беседовавшие с французским президентом репортеры подняли вопрос о предстоящих в следующем году крупных событиях, в частности о торжествах, посвященных 80-летнему юбилею высадки союзников в Нормандии. Журналисты предположили, что среди приглашенных гостей не будет президента России. Макрон ответил, что приезд во Францию Путина может состояться, если он проведет мирные переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Ранее Макрон раскрыл сомнения США и Европы о будущем Украины.