В США объяснили позицию республиканцев по помощи Украине страхом перед Трампом

Конгрессмен-демократ от штата Массачусетс Джейк Очинклосс заявил, что позиция Республиканской партии по оказанию помощи Украине связана со страхом перед Дональдом Трампом. Его слова приводит MSNBC.

«Если мы сорвемся с места и сбежим, это будет катастрофой для наших союзников и для нашего положения за рубежом. И республиканцы это понимают, но они боятся Дональда Трампа», — заявил Очинклосс.

По его словам, если Трамп «завтра упадет, получит сотрясение мозга и решит, что он на самом деле против Путина и за Украину, мы увидим волшебные 180 голосов в Палате представителей».

Ранее лидер демократического большинства в верхней палате конгресса США Чак Шумер заявил, что сенат не намерен до наступления нового года проводить никаких голосований, но будет продолжать консультации о дополнительных финансовых ассигнованиях, в том числе и Киеву.

До этого Пентагон предупредил, что возможности оборонного ведомства США помогать Киеву будут исчерпаны 30 декабря, если дополнительное финансирование для Украины не будет одобрено конгрессом.

Ранее сенатор назвал «фантазиями» военные планы Украины.