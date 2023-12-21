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В Госдуме рассказали о возможности перемирия с Украиной на Рождество

Депутат Госдумы Чепа назвал возможным рождественское перемирие с Украиной

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Рождественское перемирие в зоне СВО возможно, но для этого нужно желание украинской стороны. Об этом рассказал депутат Госдумы Алексей Чепа, слова которого передает «Лента.ру».

«Я думаю, что перемирие возможно. Только нужно стремление, желание того, чтобы это было исполнено. Про украинскую сторону говорить трудно — руководство там исполняет волю других людей. И насколько согласие на перемирие будет им подконтрольно, не знаю», — сказал депутат.

Также депутат заявил, что российская сторона и ранее соглашалась на перемирие, но ВСУ использовали это время для передислокации.

19 декабря президент Владимир Путин заявил, что Россия не собирается отказываться от своих целей специальной военной операции.

В этот же день командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский рассказал о сложной ситуации на фронте.

В ноябре украинский политолог Руслан Бортник заявил, что Запад и ряд политиков Украины начинают готовить граждан страны к мирному урегулированию конфликта с Россией.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что победа в СВО будет для страны всенародной.

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