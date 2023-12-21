Новый президент Аргентины объявил чрезвычайное положение в экономике

Президент Аргентины Хавьер Милей объявил о введении чрезвычайного положения в экономике, здравоохранении и социальной сфере до конца 2025 года. Соответствующий указ был опубликован в правительственном вестнике. Об этом пишет ТАСС.

В документе указывается, что необходимо объявить чрезвычайное положение в экономической, финансовой, фискальной, административной, пенсионной, тарифной и социальной сферах, а также в области здравоохранения до конца 2025 года.

Милей объявил о введении чрезвычайного положения для обоснования принятия пакета реформ, направленных на либерализацию и дерегулирование экономики, без необходимости проведения их по отдельности через Конгресс. В указе содержится более 360 статей, многие из которых отменяют действующие законы или вносят изменения в них.

Указ вступает в силу с момента его публикации. Однако правительство также должно будет представить его на рассмотрение Конгресса. Указ может быть отменен только в случае, если оба палаты парламента признают его недействительным.

В среду вечером Милей обратился к нации, объявив о подписании чрезвычайного указа. Глава государства перечислил 30 основных реформ, включающих отказ от регулирования цен, реформу таможенных правил для упрощения международной торговли, подготовку к приватизации государственных компаний и запрет на введение экспортных ограничений.

Ранее приход к власти Милея назвали олицетворение победы сетевых политических структур над иерархическими.