Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин собрал совещание по теме Восточного полигона железных дорог

Путин провел совещание по теме Восточного полигона железных дорог

close
100%
Depositphotos

Президент России Владимир Путин поздно вечером 20 декабря по видео-конференц-связи провел совещание по теме развития Восточного полигона железных дорог, передает ТАСС.

Восточный полигон расположен в границах четырех железных дорог — Красноярской, Восточно-Сибирской, Забайкальской и Дальневосточной. Он обслуживает транспортные потребности 14 субъектов Российской Федерации и обеспечивает транзит для всей страны.

В ходе совещания он назвал крайне востребованным восточное направление железных дорог и отметил, что объемы перевозок за последние годы заметно выросли и продолжают увеличиваться.

В России с 2013 года расширяется провозная способность Восточного полигона железных дорог, который объединяет объекты Транссиба и БАМа, подчеркнул президент.

По его словам, за первый этап этих работ проложено и обновлено свыше пяти тысяч километров путей, построены и реконструированы мосты, тоннели, тяговые подстанции и объекты локомотивного хозяйства. Второй этап, который стартовал в 2021 году, завершится к концу 2024 года, когда грузопоток магистралей увеличится до 180 миллионов тонн в год, сказал Путин.

Он также добавил, что важно обеспечить стыковку планов ЖД и отправителей грузов, владельцев морских портов, строителей смежной инфраструктуры и развитие пограничных переходов.

15 декабря Путин оценил развитие железнодорожного сообщения с новыми регионами.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами