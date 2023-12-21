Путин собрал совещание по теме Восточного полигона железных дорог

Президент России Владимир Путин поздно вечером 20 декабря по видео-конференц-связи провел совещание по теме развития Восточного полигона железных дорог, передает ТАСС.

Восточный полигон расположен в границах четырех железных дорог — Красноярской, Восточно-Сибирской, Забайкальской и Дальневосточной. Он обслуживает транспортные потребности 14 субъектов Российской Федерации и обеспечивает транзит для всей страны.

В ходе совещания он назвал крайне востребованным восточное направление железных дорог и отметил, что объемы перевозок за последние годы заметно выросли и продолжают увеличиваться.

В России с 2013 года расширяется провозная способность Восточного полигона железных дорог, который объединяет объекты Транссиба и БАМа, подчеркнул президент.

По его словам, за первый этап этих работ проложено и обновлено свыше пяти тысяч километров путей, построены и реконструированы мосты, тоннели, тяговые подстанции и объекты локомотивного хозяйства. Второй этап, который стартовал в 2021 году, завершится к концу 2024 года, когда грузопоток магистралей увеличится до 180 миллионов тонн в год, сказал Путин.

Он также добавил, что важно обеспечить стыковку планов ЖД и отправителей грузов, владельцев морских портов, строителей смежной инфраструктуры и развитие пограничных переходов.

15 декабря Путин оценил развитие железнодорожного сообщения с новыми регионами.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».