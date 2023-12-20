Страны ЕС смягчат правила бюджетной дисциплины

Министры финансов стран Евросоюза договорились о смягчении правил бюджетной дисциплины, чтобы обеспечить «дальнейшую стабильность и рост» европейской экономики. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что Совет ЕС согласовал новые рамки экономического регулирования, которые обеспечат стабильность и рост.

В испанском представительстве в Совете ЕС назвали новые правила «сбалансированными, реалистичными, подходящими для решения нынешних и будущих вызовов».

До этого глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил недовольство из-за разных позиций ЕС при оценке конфликтов на Украине и в Палестине.

До этого Боррель сравнил Евросоюз с магнитом для других стран. Он подчеркнул, что сотни тысяч людей хотят переехать жить в Европу из-за высоких стандартов жизни, политической свободы, экономического процветания и социальной сплоченности.

20 декабря стала известна дата первого заседания в Брюсселе в формате Совета Украина — НАТО.

Ранее в Евросоюзе рассказали о тратах на укрепление обороноспособности Грузии.