ЕС отправил Украине €150 млн на восстановление

Министерство финансов Украины сообщило, что Евросоюз направил стране 150 миллионов евро. Об этом сообщает украинское ведомство.

Отмечается, что средства отправлены на восстановление страны.

Ранее сообщалось, что чиновники США предложили странам «Большой семерки» (G7) сразу несколько вариантов передачи замороженных российских активов Украине. Издание уточнило, что публично Штаты не поддерживали конфискацию активов РФ, однако обосновали возможность применения такой меры в частном порядке. В США считают, что такой шаг якобы можно назвать разрешенной международным правом контрмерой в ответ на действия России, от которых якобы «пострадали» страны, выделявшие деньги Украине.

Американцы предложили переводить российские активы Киеву траншами через Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) или Всемирный банк, назвав это «авансом» в рамках компенсации от РФ.

До этого Еврокомиссия утвердила «механизм иммобилизации» прибыли от российских активов, замороженных на территории Евросоюза. Средства в перспективе также планируется потратить на восстановление Украины. В России пригрозили европейцам серьезными судебными издержками.

Ранее в ЦБ России заявили о подрыве доверия к евро из-за изъятия доходов от замороженных активов РФ.