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Захарова оценила обвинения Санду в адрес России словом «надоело»

Захарова заявила, что голословные обвинения Майи Санду в адрес России надоели

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Телеграм-канал «МИД России»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала беспочвенными обвинения президента Молдавии Майи Санду в том, что руководство России якобы собирается дестабилизировать ситуацию в стране. Об этом дипломат рассказала на брифинге, сообщает РИА Новости.

«Надоели, честно говоря, эти голословные обвинения молдавского руководства в адрес России. Мы слышим все это регулярно», – сказала Захарова.

Она предположила, что подобные высказывания могут быть попыткой руководства Молдавии «свалить» на Москву все неудачи во внутренней политике.

Президент Молдавии ранее заявила, что Россия планирует расшатать ситуацию в стране, и призвала «защитить демократические выборы».

14 декабря Санду рассказала в интервью кишиневскому телеканалу Vocea Basarabiei, что исключает дружеские контакты с Россией.

До этого экс-президент Молдавии, пророссийский политик Игорь Додон заявил, что Санду может развязать конфликт в Приднестровье, чтобы избежать поражения на предстоящих выборах.

Ранее Захарова заявила о попытках Запада «помайданить» на Балканах.

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