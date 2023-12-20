Путин положительно оценил встречу с лидерами российских партий

Российский президент Владимир Путин назвал содержательной и конкретной свою встречу с лидерами думских партий. Трансляцию совещания вела пресс-служба Кремля.

«Она была очень содержательной, конкретной», — заявил глава государства.

По информации российского лидера, он отдельно побеседовал с каждым из руководителей фракций по интересующим вопросам. По его словам, работа федерального и региональных парламентов стала более профессиональной.

«Совершенно очевидно, представители всех фракций действуют единым фронтом», — подчеркнул Путин.

В заключение президент поблагодарил лидеров фракций в Госдуме за консолидированную позицию и «единый фронт» на мировых платформах.

«Проделана активная работа на международных площадках по продвижению суверенного курса», — резюмировал он.

До этого Путин раскрыл, когда в России были созданы ориентиры государственности. Он заявил, что многие законы в 1990-х годах не выполнялись, но возникли основы государственности.

Ранее в США призвали прислушаться к Путину.