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Только один кандидат в президенты Финляндии выступил против закрытия границы с РФ

Кандидат в президенты Финляндии Андерссон выступила против закрытия границы с РФ

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Emmi Korhonen/IMAGO

Из девяти кандидатов в президенты Финляндии нашелся только один, который выступил против закрытия границы с РФ. Об этом пишет финская газета Helsingin Sanomat.

Речь идет о председателе партии Левый союз Ли Андерссон. По ее мнению, закрывать все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией нельзя, так как это противоречит конституции и положениям международных соглашений, которые, на взгляд политика, нужно соблюдать даже в кризисных ситуациях.

По словам Андерссон, Хельсинки должен обеспечить возможность подать заявление на предоставление убежища и соблюдать запрет на выдворение из страны.

Выборы финского президента состоятся 28 января 2024 года. Возможный второй тур назначен на 11 февраля. Помимо Андерссон, в выборах участвуют бывший глава МИД Финляндии Пекка Хаависто и представитель Национальной коалиции Александр Стубб.

28 ноября Финляндия закрыла все пограничные переходы на границе с Россией на две недели для лиц, которые ищут убежище в стране. Вскоре после этого решения погранслужба Финляндии установила двойные заграждения на границе с Россией.

14 декабря граница России и Финляндии заработала. Были открыты два контрольно-пропускных пункта. Также планировалось полноценное возобновление туристического автобусного сообщения между Хельсинки и Санкт-Петербургом.

На следующий день КПП «Ваалимаа» и «Ниирала» вновь прекратили свою работу из-за наплыва беженцев.

Ранее политолог Андрей Перла сравнил Финляндию с «обезьяной из анекдота».

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