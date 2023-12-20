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Песков раскрыл планы Мадуро приехать в Россию

В Кремле рассказали о планах президента Венесуэлы Мадуро посетить Россию

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Maxim Shemetov/Reuters

Президент Венесуэлы Николас Мадуро не посетит Россию с официальным визитом до конца 2023 года, однако его приезд в страну все еще находится на повестке Кремля. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Сейчас согласовываются сроки [визита]. Необязательно это будет до конца [2023] года. Визит президента Венесуэлы все еще находится на повестке дня», — отметил он, отвечая на вопрос о том, ожидать ли приезда Мадуро в Москву в декабре.

Песков подчеркнул, что, «как только сроки приезда Мадуро буду согласованы», визит президента Венесуэлы в Россию официально состоится.

Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков сообщал, что визит Николаса Мадуро планируется в Москву в декабре. Однако он не смог уточнить конкретные даты планируемого визита венесуэльского лидера в Россию.

В ноябре президент России одобрил проект договора с Венесуэлой о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Ожидается, что документ будет подписан лидерам двух государств.

Мадуро является одним из сторонников России в Латинской Америке. Венесуэльский президент неоднократно выступал в поддержку действий и высказываний Путина.

16 ноября глава министерства иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто прибыл в Москву, где провел переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. Он также передал Путину приветствие от Мадуро.

Ранее в МИД Венесуэлы рассказали, как оценивают давление Запада на Россию.

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