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В Госдуме оценили позицию Зеленского по переговорам с Россией

Депутат Белик назвал ожидаемой неготовность Зеленского к переговорам

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Nina Liashonok/Reuters

Депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в разговоре с РИА Новости назвал ожидаемым негативное отношение президента Украины Владимира Зеленского к переговорам.

«Неготовность Зеленского к переговорам ожидаема. Он в очередной раз публично признался в своей полной несамостоятельности как глава государства и зависимости от воли западных хозяев. Он постоянно говорит об американских или европейских форматах, но еще ни разу не сказал об украинских интересах», — отметил парламентарий.

По мнению Белика, украинского президента можно назвать «несамостоятельной фигурой в чужой игре» и «правителем без территорий».

Так депутат прокомментировал точку зрения Зеленского, которую тот высказал во время пресс-конференции 19 декабря. Президент Украины заявил, что переговоры с РФ неактуальны для Киева, и обвинил Москву в том, что она не заинтересована в достижении мира.

Ранее ЮАР предложила Украине привлечь Россию к обсуждению «формулы мира» Зеленского.

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