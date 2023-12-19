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Украина и Британия подготовили новый план по борьбе с Россией

The Telegraph: Украина и Британия подпишут пакт о безопасности против России

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Yulii Zozulia/Ukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина и Великобритания готовы к подписанию десятилетнего соглашения о безопасности, направленного на борьбу с Россией и установление контроля Киева над Черным морем. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Документ под названием «Меморандум понимания» содержит в себе обязательства Британии по поддержке Украины в борьбе против России. Власти королевства пообещали Киеву финансовую помощь и предоставление военно-морской экспертизы.

Авторы издания считают, что Лондон решил сосредоточится на Черном море из-за успехов Военно-морских сил (ВМС) Украины на этом участке фронта. Королевский флот Великобритании уже приступил к обучению украинских саперов борьбе с глубоководными минными заграждениями.

По данным источника издания, план также включает в себя увеличение поставок вооружения для украинского флота и ужесточение режима антироссийских санкций.

В статье говорится, что подписание пакта свидетельствует о том, как для британской стороны важно, чтобы Украина продолжала сражаться.

19 декабря сообщалось, что Япония хочет выделить Украине помощь в размере $4,5 млрд.

Ранее в конгрессе США прокомментировали высказывание президента РФ Владимира Путина о «конце халявы» для Украины.

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