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Слуцкий рассказал, когда подаст документы на выдвижение в президенты

Слуцкий может подать документы на регистрацию кандидатом в президенты 25 декабря

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Леонид Слуцкий заявил ТАСС, что может подать документы на выдвижение в президенты РФ в последнюю неделю декабря.

«Я думаю, что на днях, возможно, 25 декабря», — ответил Слуцкий на вопрос о сроках подачи документов в Центризбирком.

Кандидатом в президенты Леонида Слуцкого 19 декабря выдвинул 35-й предвыборный съезд ЛДПР. Всего проголосовали 108 делегатов, два бюллетеня были признаны недействительными.

В 2024 году выборы президента РФ состоятся 17 марта 2024 года. Инаугурация нового российского лидера состоится 7 мая.

Свою кандидатуру на пост президента уже выдвинул российский лидер Владимир Путин. Он уже подал документы в Центризбирком.

Ранее Слуцкий провел закрытую встречу с Путиным.

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