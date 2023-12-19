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Санду рискует проиграть президентские выборы в Молдавии в 2024 году

Санду рискует проиграть президентские выборы в Молдавии Додону при втором туре

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Zak Bennett/Reuters

Действующий президент Молдавии Майя Санду может проиграть президентские выборы, которые пройдут в стране в 2024 году, кандидату от оппозиционной Партии социалистов и бывшему главе государства Игорю Додону. Об этом свидетельствуют данные опроса Института маркетинга и социологических опросов по заказу молдавской медиакомпании Public Media.

Согласно данным опроса, за Майю Санду на ближайших выборах готовы отдать голос до 30% молдаван. Еще 24% респондентов поддержат экс-президента страны Игоря Додона. Замыкает тройку мэр Кишинева Иван Чебан с 8% голосов.

Как отмечается в исследовании, в случае второго тура президентских выборов, за Игоря Додона проголосуют 46% избирателей, за Санду – 35%.

До этого экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что правящая партия в Молдавии «Действие и солидарность» (PAS) во главе с президентом Майей Санду потеряла свою легитимность.

Еще в 2020 году президентом Молдавии стала лидер условно прозападной партии «Действие и солидарность» Майя Санду. Год спустя политической силе удалось получить большинство в парламенте после досрочных выборов и активизировать курс на сближение с Евросоюзом и США. В 2022 году Молдавия получила статус кандидата на вступление в ЕС вместе с Украиной.

В ходе украинского конфликта в Кишиневе начали говорить о «российской угрозе» и сокращать связи с СНГ. В частности, в мае 2023 года Санду обвинила Россию в попытке «свержения» молдавских властей. При этом оппозиция, в том числе партия социалистов бывшего президента страны Игоря Додона, считает, что руководство государства действует по указке «западных кураторов».

Ранее в Молдавии заявили, что время правящей партии подошло к концу.

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