Время правящей партии в Молдавии «Действие и солидарность» (PAS) подошло к концу, население страны видит альтернативы политике партии. Об этом заявила экс-глава автономного территориального образования Гагаузия в составе Молдавии Ирина Влах, ее слова приводит агентство «Sputnik.Молдова».

«Время PAS заканчивается. Народ видит альтернативу правлению PAS, которое принесло бедность, хаос и раскол», — заявила Влах.

По ее словам, ноябрьские выборы в Молдавии показали, что оппозиция в стране еще сильна. Влах подчеркнула, что в стране есть «политический класс, который может прийти с профессиональным подходом и сможет продвигать внедрение настоящих европейских стандартов в Молдове».

До этого экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что власть, которая придет на смену правительству президента Молдавии Майи Санду, восстановит разрушенные отношения с Россией.

Ранее Санду обвинили в неспособности позаботиться о молдавских гражданах на Украине.