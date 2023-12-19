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В Китае недовольны военными поставками США Тайваню

В минобороны КНР выразили недовольство военными поставками США Тайваню

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Global Look Press

Представитель министерства обороны Китая У Цянь выразил протест из-за военных поставок на Тайвань со стороны Соединенных Штатов. По его словам, Пекин намерен отстаивать свой суверенитет над островом, передает ТАСС.

«Китай крайне недоволен продажей Соединенными Штатами оружия Тайваньскому региону Китая и решительно выступает против этого», — заявил У Цянь, комментируя намерение Вашингтона продать Тайваню вооружения на $300 млн.

По его словам, подобные действия Вашингтона подрывают безопасность КНР и создают «серьезную угрозу миру и стабильности» по обе стороны Тайваньского пролива. Кроме того, это посылает ошибочные сигналы сепаратистским элементам на острове, отметил представитель военного ведомства.

«Китай призывает Соединенные Штаты прекратить продажу оружия Тайваню, выполнять свои обязательства не поддерживать «независимость Тайваня» и прекратить вмешательство во внутренние дела Китая», — сказал У Цянь.

Он также подчеркнул, что любые попытки использовать Тайвань для сдерживания Пекина обречены, а армия КНР готова «решительно защищать суверенитет и территориальную целостность Китая».

До этого Тайвань обвинил Китай в подготовке захвата острова мирным путем через вмешательство в президентские выборы и голосование в законодательные органы власти.

Ранее ВС Тайваня заметили приближение к острову летательных аппаратов и кораблей КНР.

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