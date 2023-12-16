ВС Тайваня заметили приближение к острову летательных аппаратов и кораблей КНР

За минувшие сутки Вооруженные силы Тайваня зарегистрировали приближение к острову 27 летательных аппаратов и девяти кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте тайваньского министерства нацобороны.

Согласно отчету, по состоянию на 6:00 16 декабря в общей сложности зафиксировано 27 самолетов, из них десять пересекли «срединную линию Тайваньского пролива» и вошли в опознавательную зону противовоздушной обороны (ПВО) острова с севера и юго-запада.

Согласно информации оборонного ведомства, китайские военные используют самолеты, корабли и ракетные комплексы наземного базирования для мониторинга и реагирования.

Незадолго до этого Вооруженные силы Тайваня за сутки заметили приближение к острову 12 летательных аппаратов и семи кораблей НОАК.

В начале декабря Тайвань обвинил Китай в подготовке захвата острова мирным путем через вмешательство в президентские выборы и голосование в законодательные органы власти.

Ранее в НАТО назвали цену конфликта на Тайване.