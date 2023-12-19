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Британия и Франция намерены продолжать поддерживать Украину

Кэмерон: Британия и Франция будут поддерживать Киев сколько потребуется

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Phil Noble/Reuters

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Лондон и Париж будут оставаться убежденными сторонниками Украины столько, сколько необходимо. Об этом он заявил после встречи с коллегой из Франции Кэтрин Колонной, передает Reuters.

«Великобритания и Франция были стойкими сторонниками Украины и мы будем продолжать поддерживать их столько, сколько потребуется», — сказал Кэмерон.

Он также выразил уверенность, что Запад может гарантировать, что президент России Владимир Путин «проиграет». По словам Кэмерона, «важно, чтобы он действительно проиграл».

Кэмерон также призвал Запад проявить терпение в отношении темпов военного наступления Украины.

До этого Кэмерон заявлял, что западные государства не собираются прекращать помощь Украине и смещать свое внимание на что-то другое. Он также отметил, что отказа Запада от поддержки Киева якобы ждут в России.

Он добавил, что украинская сторона якобы смогла достичь неких результатов в рамках своего контрнаступления. Кэмерон подчеркнул, что в Лондоне заметили и открытие Киевом морских торговых путей для поставок своей продукции.

Ранее Шольц пообещал помогать Украине, несмотря на проблемы ФРГ.

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