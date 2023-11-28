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Шольц пообещал помогать Украине, несмотря на проблемы ФРГ

Шольц заявил, что ФРГ продолжит поддержку Киева вопреки проблемам с бюджетом

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Fabian Sommer/Global Look Press

Германия должна продолжить поддержку Украины, считает канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает ТАСС. По его словам, Киеву требуется помощь вне зависимости от бюджетных проблем Берлина.

«Мы будем продолжать эту поддержку столько, сколько потребуется. Эта поддержка имеет экзистенциальное значение для украинцев, что понятно, но и в конечном итоге для нас в Европе», — отметил Шольц, выступая в бундестаге на встрече, посвященной бюджетным вопросам.

Он добавил, что немецкая сторона испытывает серьезную нагрузку, в частности, из-за приема тысяч украинских беженцев. Шольц подчеркнул, что все равно считает решение по мигрантам верным.

Как отмечает Tagessau, правительство Шольц сталкивается с бюджетными проблемами из-за того, что Федеральный конституционный суд признал недействительным перераспределение €60 млрд из бюджета на 2021 год. По информации издания, деньги были одобрены для борьбы с пандемией Covid-19, но впоследствии использованы на защиту климата и модернизацию экономики. Более того, судьи решили, что государству не разрешено резервировать чрезвычайные кредиты на последующие годы. Правительство Шольца уже сделало это в нескольких специальных фондах, в том числе для снижения цен на энергоносители.

Ранее Запад обвинили в невыполнении обещаний перед Украиной.

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