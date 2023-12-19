Политолог: мир окончательно поделился на блоки

США окончательно утратили мировое господство. Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил политический обозреватель Андрей Перла, комментируя недавнюю встречу президента России Владимира Путина с иранским коллегой Эбрахимом Раиси в Москве. По мнению политолога, итогом встречи двух лидеров стала констатация того факта, что мир поделился на блоки.

«Международная арена теперь состоит не из какой-то единой глобальной цивилизации, а из государств-цивилизаций. Иранское государство-цивилизация, русское, китайское, латиноамериканское, индийское, арабское, африканское. <...> И Запад больше не контролирует мир. Более того, даже теоретической возможности удержать этот контроль больше нет», — констатировал Перла.

Он добавил, что Запад только сейчас начал осознавать, что сам подтолкнул Москву к развороту на Восток.

Встреча лидеров России и Ирана состоялась 7 декабря. Раиси заявлял, что главной темой переговоров с Путиным станут палестинский вопрос и прекращение бомбардировок сектора Газа. В Кремле, в свою очередь, рассказывали, что президенты собираются предметно рассмотреть актуальную повестку дня двустороннего сотрудничества с акцентом на реализацию перспективных совместных проектов в торгово-экономической сфере, включая транспорт и энергетику.

Ранее стало известно, что Россия и Иран скоро могут подписать межгосударственный договор.