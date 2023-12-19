Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Политолог: мир окончательно поделился на блоки

Политолог Перла: США полностью утратили мировое господство

close
100%
Алексей Филиппов/РИА Новости

США окончательно утратили мировое господство. Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил политический обозреватель Андрей Перла, комментируя недавнюю встречу президента России Владимира Путина с иранским коллегой Эбрахимом Раиси в Москве. По мнению политолога, итогом встречи двух лидеров стала констатация того факта, что мир поделился на блоки.

«Международная арена теперь состоит не из какой-то единой глобальной цивилизации, а из государств-цивилизаций. Иранское государство-цивилизация, русское, китайское, латиноамериканское, индийское, арабское, африканское. <...> И Запад больше не контролирует мир. Более того, даже теоретической возможности удержать этот контроль больше нет», — констатировал Перла.

Он добавил, что Запад только сейчас начал осознавать, что сам подтолкнул Москву к развороту на Восток.

Встреча лидеров России и Ирана состоялась 7 декабря. Раиси заявлял, что главной темой переговоров с Путиным станут палестинский вопрос и прекращение бомбардировок сектора Газа. В Кремле, в свою очередь, рассказывали, что президенты собираются предметно рассмотреть актуальную повестку дня двустороннего сотрудничества с акцентом на реализацию перспективных совместных проектов в торгово-экономической сфере, включая транспорт и энергетику.

Ранее стало известно, что Россия и Иран скоро могут подписать межгосударственный договор.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами