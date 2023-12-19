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Кандидат в президенты США высмеяла возраст Байдена

Кандидат в президенты США Хейли высмеяла возраст Байдена в предвыборном ролике

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Elizabeth Frantz/Reuters

Кандидат в президенты США от Республиканской партии, бывший постпред страны при ООН Никки Хейли в своем предвыборном ролике назвала действующего президента Джо Байдена «слишком старым» для занимаемой должности, а конгресс – «самым эксклюзивным домом престарелых в Америке». Об этом пишет The Hill.

«Я просто скажу: Байден слишком стар, а конгресс — самый эксклюзивный дом престарелых в Америке… Вашингтон продолжает терпеть неудачу, потому что политики вчерашнего дня не могут привести нас в завтрашний день», — заявила Хейли.

По ее словам, в США необходимо ввести ограничения сроков полномочий, а также проводить тесты на умственные способности политиков.

«Мы должны оставить позади хаос и драму прошлого с новым поколением и новым президентом-консерватором», — констатировала Хейли.

До этого сообщалось, что сторонники и члены Республиканской партии, выступающие против кандидатуры экс-президента Дональда Трампа, оказывают все большую поддержку бывшему постпреду США при ООН Никки Хейли, которая также принимает участие в президентской гонке.

Как пишет Politico, возросшую поддержку Хейли демонстрируют результаты опросов общественного мнения. Так, в штатах Нью-Гэмпшир и Южная Каролина она опередила губернатора Флориды Рона Десантиса, который считался главным конкурентом Трампа в Республиканской партии. В штате Айова Хейли и Десантиса поддерживают одинаково, следует из текста. Однако оба кандидата уступают по популярности Трампу.

Ранее кандидат в президенты США назвала самую опасную внешнюю угрозу для страны.

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