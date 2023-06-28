Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Кандидат в президенты США назвала самую опасную внешнюю угрозу для страны

Кандидат в президенты Хейли заявила, что Китай является не конкурентом, а врагом США

close
100%
Evelyn Hockstein/Reuters

Власти Китая готовят свой народ к войне с Тайванем, считает экс-постпред США при ООН, кандидат в президенты от Республиканской партии Никки Хейли, передает Fox News. По ее словам, Вашингтон должен сохранить мир всеми средствами, в том числе с помощью своих союзников по всему миру.

«Китай — это гораздо больше, чем просто «конкурент». Коммунистический Китай — враг. Это самая опасная внешняя угроза, с которой мы сталкивались со времен Второй мировой войны <…> Коммунистическая партия крадет наши инновации на сумму $600 млрд в год. Она использует американское предпринимательство, чтобы подорвать силу Америки. И президент [США Джо] Байден позволяет этому происходить», — отметила Хейли.

Она также добавила, что США должны реагировать на «китайскую угрозу» как экономическим, так и военным путем, из-за серьезных риском для национальной безопасности. Хейли подчеркнула, что стоит запретить КНР любое лоббирование на американской территории.

«Китай относится к нашей родине как к своей личной игровой площадке», — заключила кандидат в президенты США.

Американо-китайские отношения ухудшились еще при 45-м президенте США Дональде Трампе, который, в частности, начал «экономическую войну» против КНР с помощью введения новых тарифов и пошлин на китайские товары. С приходом к власти администрации Байдена подход Вашингтона к Пекину практически не изменился, несмотря на попытки улучшения дипломатических отношений. В последнее время США активно критикуют Пекин из-за возможного силового решения «тайваньского вопроса», предупреждая Китай о серьезных последствиях в случае вооруженного конфликта в Тайваньском проливе.

Ранее Китай предупредил США о риске военного конфликта.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях