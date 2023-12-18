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В Грузии заявили о пресечении попыток втянуть страну в войну

Премьер Гарибашвили заявил о предотвращении попыток втянуть Грузию в войну

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Асатур Есаянц/РИА Новости

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что власти пресекли попытки враждебно настроенных внутренних сил дестабилизировать страну и втянуть Тбилиси в вооруженный конфликт. Об этом пишет «Sputnik.Грузия».

По его словам, риски втягивания Грузии в войны были «вполне реальными» и «это не было придумано».

«Была опасность дестабилизации в стране. Действующие в стране радикальные группы и враждебные силы, не постесняюсь об этом говорить, прямо были заинтересованы в том, чтобы страна была вовлечена в эти военные действия», — заявил Гарибашвили.

Он не привел конкретных примеров, однако отметил, что все и так понимают, о чем идет речь.

Премьер Грузии отметил, что Тбилиси действует исходя исключительно из собственных интересов, поэтому стране удалось избежать войны.

«Естественно, я далек от того, что эти риски полностью нейтрализованы. Естественно, эти риски никуда не уходили. Мы с максимальной осторожностью и разумностью оцениваем риски, идентифицируем опасность, осуществляем соответствующую превенцию и защищаем население нашей страны, наш народ, нашу страну», — констатировал Гарибашвили.

До этого Гарибашвили заявил, что мир находится перед угрозой третьей мировой войны.

По его словам, главной заботой властей Грузии в этой ситуации является спасение своей страны. Грузинский премьер отметил, что события на Украине прямо влияют на Грузию и на регион в целом, а также на архитектуру безопасности всего мира.

Ранее в Грузии призвали не допустить «украинизации» страны.

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