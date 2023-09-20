Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Грузии призвали не допустить «украинизации» страны

Депутат Кобахидзе призвал не допустить украинизации Грузии

close
100%
Global Look Press

Глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе призвал не допустить «украинизации» республики. По его словам, депутатам и общественности нужно как можно спокойнее относиться к «провокациям агентов», которые хотят «накалить ситуацию». Его слова приводит телеканал Rustavi 2.

«Еще раз повторю, около 5 партий, несколько богатых НКО и некоторые СМИ — эти структуры непосредственно вовлечены в сценарий под названием «украинизация Грузии». Я призываю общественность быть внимательными и осторожными, чтобы не допустить украинизации страны, это главная задача», — заявил парламентарий.

Как отметил Кобахидзе, необходимо «быть осторожными» в октябре, ноябре, декабре и на выборах в следующем году, чтобы не допустить негативного для Грузии сценария.

До этого генсек правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что власти Грузии не собираются отказываться от интересов страны и ее народа.

Он добавил, что Грузия не продается, о чем стоит помнить всем силам внутри государства и за его пределами.

Ранее Грузии предрекли «евромайдан» из-за действий ЕС.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях