В Грузии призвали не допустить «украинизации» страны

Глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе призвал не допустить «украинизации» республики. По его словам, депутатам и общественности нужно как можно спокойнее относиться к «провокациям агентов», которые хотят «накалить ситуацию». Его слова приводит телеканал Rustavi 2.

«Еще раз повторю, около 5 партий, несколько богатых НКО и некоторые СМИ — эти структуры непосредственно вовлечены в сценарий под названием «украинизация Грузии». Я призываю общественность быть внимательными и осторожными, чтобы не допустить украинизации страны, это главная задача», — заявил парламентарий.

Как отметил Кобахидзе, необходимо «быть осторожными» в октябре, ноябре, декабре и на выборах в следующем году, чтобы не допустить негативного для Грузии сценария.

До этого генсек правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что власти Грузии не собираются отказываться от интересов страны и ее народа.

Он добавил, что Грузия не продается, о чем стоит помнить всем силам внутри государства и за его пределами.

Ранее Грузии предрекли «евромайдан» из-за действий ЕС.