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Путин заявил премьерам стран СНГ о важности борьбы с фальсификацией истории

Путин заявил о важности борьбы с фальсификацией истории и героизацией нацизма

Президент России Владимир Путин в обращении к участникам заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств заявил о важности борьбы с фальсификацией истории и героизацией нацизма. Его слова приводит пресс-служба Кремля.

«Разумеется, нацелены и на продолжение самого тесного взаимодействия по вопросам сохранения памяти о нашем общем прошлом, борьбы с попытками фальсификации истории и героизации нацизма», — говорится в пресс-релизе.

Российский лидер отметил, что важная роль в этой работе отведена движению поисковиков и таким акциям, как «Бессмертный полк», «Георгиевская лента», «Поезд Памяти», призванные познакомить людей с историей Великой Отечественной войны и местами, где проходили важные бои.

В конце октября Путин заявлял, что оправдание нацистских преступников приводит к трагическим последствиям, поэтому необходимо отстаивать правду о Великой Отечественной войне.

Ранее Путин заявил о необходимости жестко реагировать на проявления русофобии, расизма и нацизма.

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