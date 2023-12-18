Евродепутат призвала лишить Венгрию права голоса в ЕС

Депутат Европарламента от Литвы Раса Юкнявичене заявила, что Европейской комиссии (ЕК) и Совету ЕС нужно рассмотреть вопрос о лишении Венгрии права голоса в Европейском Союзе. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Она считает, что власти Венгрии поддерживает президента России Владимира Путина. Поэтому она призвала принять меры, чтобы «остановить Орбана» и предотвратить возможные дестабилизирующие последствия для самого Евросоюза.

«Почему Совет ЕС и Европейская комиссия пока не предпринимают действий по этому вопросу? <...> Надеемся, что будут предприняты эффективные меры. В противном случае, возможно, придется столкнуться с серьезными вопросами, касающимися будущего ЕС», — заключила депутат.

Она предупредила, что разобщенность Евросоюза становится более заметной.

Накануне политический советник и однофамилец премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил, что вопрос приема Украины в Европейский Союз (ЕС) может быть решен только с согласия Венгрии, и на этот счет внутри сообщества нет единства мнений.

Ранее в России назвали иллюзией евроинтеграции переговоры о вступлении Украины в ЕС.