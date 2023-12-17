Путин высказался о попытках нарушить согласие в стране

Президент России Владимир Путин в ходе XXI съезда партии «Единая Россия» назвал предательством любые попытки нарушить межнациональное согласие в стране. Об этом сообщает ТАСС.

По словам российского президента, предательством также являются попытки нарушить межрелигиозное гражданское согласие в стране.

«Это предательство и преступление против России», — отметил Путин.

До этого Путин называл конкуренцию и многообразие идей залогом развития страны. Но при этом должны соблюдаться интересы России.

По словам президента, без этого не будет никакого развития. Также Путин заявил о праве и жизненной необходимости России быть сильной.

Съезд партии «Единая Россия» также единогласно поддержал самовыдвижение действующего президента РФ Владимира Путина на выборах главы государства в 2024 году.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».