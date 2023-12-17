Медведев назвал президентские выборы главным политическим событием в стране

Ключевым событием в политической жизни страны являются президентские выборы. С таким заявлением выступил зампред Совета безопасности, председатель фракции «Единая Россия» Дмитрий Медведев, чьи слова приводит РИА Новости.

«Приближается главное событие в политической жизни государства <...> — это выборы президента», — объявил он на съезде партии.

По мнению Медведева, глава государства — это лидер, вокруг которого сплотятся все, кто желает видеть страну процветающей, сильной, независимой и благополучной.

«Именно такой на века и должна быть наша с вами Родина», — резюмировал политик.

8 декабря после церемонии вручения в Кремле героям России медали «Золотая звезда» Путин заявил, что примет участие в предстоящих выборах главы государства. Политик четыре раза избирался на пост президента Российской Федерации — в 2000, 2004, 2012 и 2018 годах.

В 2024 году выборы президента РФ пройдут 17 марта 2024 года. Инаугурация нового российского лидера состоится 7 мая 2024 года.

Ранее сообщалось, что группа избирателей подготовит документы для самовыдвижения Путина.