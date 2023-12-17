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Съезд ЕР единогласно поддержал самовыдвижение Путина на выборах

Съезд «Единой России» единогласно поддержал самовыдвижение Путина на выборах

Съезд партии «Единая Россия» единогласно поддержал самовыдвижение действующего президента РФ Владимира Путина на выборах главы государства в 2024 году. О соответствующем решении объявил председатель партии и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

«Принято единогласно», — сказал зампред Совбеза.

8 декабря после церемонии вручения в Кремле героям России медали «Золотая звезда» Путин заявил, что примет участие в предстоящих выборах главы государства. Политик четыре раза избирался на пост президента Российской Федерации — в 2000, 2004, 2012 и 2018 годах.

В 2024 году выборы президента РФ состоятся 17 марта 2024 года. Инаугурация нового российского лидера состоится 7 мая 2024 года.

В день проведения выборов участки будут работать с 8:00 до 20:00. Первыми откроются участки в самых восточных регионах России, последними — в самых западных. Избирателю при предъявлении паспорта или документа, его заменяющего, будут выдаваться бумажные бюллетени. В ряде регионов планируется проведение дистанционного электронного голосования.

Ранее Путин заявил, что любые попытки вмешательства в выборы будут пресекаться.

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