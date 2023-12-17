Американцы назвали главные претензии к Байдену

Американские избиратели выделили инфляцию, высокие цены и некоторые аспекты внешней политики Вашингтона, включая поддержку Израиля в конфликте в Газе, в качестве главных претензий президенту США Джо Байдену. Об этом пишет газета Wall Street Journal.

«Избиратели всего политического спектра выделяют инфляцию и высокие цены в качестве главных претензий к президентству Байдена, но некоторые также недовольны его более широкой репутацией во внутренней и внешней политике», — говорится в сообщении издания.

Подчеркивается, что «избиратели недовольны подходом Байдена к израильской войне в секторе Газа».

Кроме того, за почти три года пребывания Байдена у власти инфляция достигла 9,1%, самого высокого уровня за более чем четыре десятилетия, но потом упала до 3,1%.

По оценке издания, более половины жителей страны считают, что политика Байдена «причинила им вред», и почти столько же избирателей подчеркнули, что политика Трампа «им помогла».

Это является, как пишет Wall Street Journal, тревожным знаком для действующего президента, который готовится к вероятному матчу-реваншу со своим противником в 2020 году.

До этого глава Белого дома Джо Байден заявил, что проводимое в отношении него расследование об импичменте — это «политический трюк» республиканцев.

Ранее американцы оценили действия Байдена по конфликту в Газе.