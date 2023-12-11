Американцы оценили действия Байдена по конфликту в Газе

По данным опроса исследовательской компанией YouGov и телеканалом CBS News стало известно, что большинство американцев не одобряют то, как президент США Джо Байдена ведет себя в отношении конфликта Израиля с правящим в секторе Газа движением ХАМАС.

Порядка 61% респондентов недовольны линией Байдена по данному конфликту, одобряют ее 39%.

В публикации отмечает, что результаты данного опроса не влияют на общий рейтинг одобрения президента США, который находится на устойчивом уровне в 41%.

Порядка 27% американцев назвали основной проблемой Соединенных Штатов инфляцию, еще 20% — нелегальную иммиграцию, 16% — состояние демократии. Войну в секторе Газа таковой сочли только 4% респондентов.

До этого стало известно, что почти половина американских избирателей верят в способность бывшего президента США Дональда Трампа урегулировать палестино-израильский конфликт.

В начале ноября бывший президент США Дональд Трамп призвал ограничить въезд на территорию страны для людей, поддерживающих палестинцев в рамках конфликта между Израилем и движением ХАМАС.

Ранее американский политолог Миршаймер заявил, что Байден боится переходить дорогу израильскому лобби.