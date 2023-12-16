В Эстонии указали на необходимость укрепления европейской обороны

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о необходимости увеличения инвестиций в европейскую оборонную промышленность для укрепления военной устойчивости Евросоюза и поддержки Украины. Ее слова приводит LRT.

По ее словам, спецоперация России на Украине заставила Евросоюз предпринять «более решительные действия» в укреплении обороны. Она также отметила прогресс в этом направлении.

«Оборонные планы НАТО разработаны, поэтому теперь мы должны обратить внимание на инвестиции в коллективную оборону [Европы]. Следующие шаги, которые мы предпримем, должны включать увеличение запасов техники и систем вооружения. Нам также необходимо больше инвестировать в оборонный сектор», — заявила Каллас.

До этого министр обороны Германии Борис Писториус призвал к перевооружению Европы на фоне растущих угроз. Он заявил, что к концу десятилетия в мире могут появиться новые вызовы, а фокус США рискует сместиться в сторону Индо-Тихоокеанского региона.

Ранее премьер Эстонии захотела стать генсеком НАТО.