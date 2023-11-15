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Премьер Эстонии захотела стать генсеком НАТО

Премьер Эстонии Каллас заявила о желании занять пост генсека НАТО

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Kenzo Tribouillard/AP

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о желании занять должность генерального секретаря НАТО. Об этом она сказала во время мероприятия POLITICO Defense, организованного изданием Politico.

Главу эстонского кабмина спросили, хотела ли бы она, чтобы ее кандидатуру рассматривали на должность генсека Североатлантического альянса после ухода Йенса Столтенберга со своего поста. Она ответила «да».

Каллас также отвергла мнение о том, что конфликт на Украине «зашел в тупик». Она считает, что подобные заявления о ситуации на поле боя отвечают «интересам России».

До этого собирающийся уйти в отставку премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что для него была бы интересна должность генсека НАТО.

10 июля премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил, что не будет выставлять свою кандидатуру на пятый срок во главе правительства. Также в июле он заявил о своей уверенности в том, что генсек НАТО Йенс Столтенберг будет занимать свою должность еще много лет.

Ранее был назван идеальный кандидат на пост нового генсека НАТО.

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