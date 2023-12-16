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Стал известен список участников «команды Путина»

«Известия»: Михалков, Жога и Прилепин стали участниками «команды Путина»

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Режиссер Никита Михалков, председатель Народного совета ДНР Артем Жога, писатель Захар Прилепин и другие стали участниками «команды Владимира Путина» на выборах президента России. Об этом сообщает газета «Известия».

По ее данным, в список, в том числе, вошли певицы Надежда Бабкина, Полина Гагарина, Лариса Долина, певец Стас Михайлов, фигуристы Татьяна Навка и Евгений Плющенко. В «команду Путину» также вошли десятки других знаменитых артистов, спортсменов и политиков, отмечает издание.

Днем 16 декабря состоится собрание группы избирателей, по итогам которого будет составлен протокол. Его отправят в Центризбирком РФ для принятия решения о регистрации инициативной группы.

8 декабря Путин после торжественного вручения медалей «Золотая звезда» героям России заявил, что принял решение участвовать в выборах. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал такое решение «абсолютно спонтанным», заявив, что оно стало «реакцией на обращения людей».

Ранее в Ленинградской области наградили лауреатов премии «Команда Путина».

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