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В Эстонии рассказали, когда ЕС выделит €50 млрд для Украины

Глава МИД Эстонии заявил, что ЕС выделит €50 млрд для Киева в начале 2024 года

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Global Look Press

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна выразил уверенность, что Европейскому союзу (ЕС) удастся договориться о выделении Украине €50 млрд к концу текущего года или в начале следующего. Он подчеркнул, что Киев в любом случае «получит свои деньги», сообщает ERR.

Цахкна отметил, что есть разные способы предоставить обещанную помощь Украине.

«Договорились, что мы [страны ЕС] сможем предоставить промежуточное финансирование, что Украина действительно получит свои деньги. Решение по 50-миллиардному фонду, я думаю, будет принято в конце этого года или в начале следующего. Так что, по сути, Украина получит свои деньги», — заявил Цахкна.

15 декабря вето на решение по долгосрочной программе бюджетной помощи Украине на сумму €50 млрд было наложено премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

В этот же день глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС в начале 2024 года проведет экстренный саммит, чтобы согласовать пакет помощи Киеву до 2027 года.

Сообщалось также, что ЕС выделит Украине €1,5 млрд в качестве помощи по программе на 2023 год.

Ранее на Западе заявили, что страны ЕС «промахнулись» с поддержкой Украины.

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